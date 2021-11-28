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ألمانيا تقيد السفر من 8 دول في الجنوب الأفريقي بسبب أوميكرون

11:36 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
ألمانيا تقيد السفر من 8 دول في الجنوب الأفريقي بسبب أوميكرون

فيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الألمانية تقييد السفر إليها من 8 دول بمنطقة الجنوب الإفريقي بسبب المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها في جنوب قارة إفريقيا.

ويشمل قرار تقييد السفر كلا من جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق وإسواتيني وملاوي وليسوتو، حيث تم تصنيف هذه الدول على أنها مناطق تنتشر بها السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وبذلك ليس مسموحا لشركات طيران أن تقل أشخاصا من هذه الدول إلى ألمانيا، سوى المواطنين الألمان في الأساس أو أشخاص يعيشون في ألمانيا. ولكن ذلك لا يعد حظرا للسفر؛ فبالنسبة لأي مسافرين آخرين عليهم الخضوع في حجر صحي لمدة أسبوعين- حتى بالنسبة للمطعمين والمتعافين من كورونا. ولا يمكن تقليص مدة الحجر حتى من خلال نتيجة اختبار سلبية.

يذكر أن منظمة الصحة الألمانية صنفت يوم الجمعة الماضي سلاسة "بي.1.1.529" على أنها "مثيرة للقلق"، وقالت المنظمة إن هذه السلالة التي أطلق عليها اسم "أوميكرون" لديها عدد كبير من الطفرات وبعضها يثير القلق. ويتخوف الخبراء من أن تؤدي الطفرات الكثيرة للسلالة إلى انتشار مسببات المرض على نحو أسرع أو إلى فقد اللقاحات تأثير الحماية الخاص بها.

يشار إلى أنه ظهرت أولى حالات الإصابة بأوميكرون بالفعل في ألمانيا أيضا، وهي تتعلق بإصابات لعائدين من جنوب إفريقيا.

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