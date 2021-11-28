Masrawy logo white

35% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالجزائر

01:36 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
35% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالجزائر

أرشيفية

الجزائر - (د ب أ):
أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت، بلغت 35 %.

وقال شرفي، في تصريح صحفي مساء السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية وصلت إلى 97ر35 %، بينما قدرت بـ39ر34 % في الانتخابات الولائية.

وأوضح شرفي، أن عدد المصوتين في الانتخابات تجاوز 8 ملايين و500 ألف في الانتخابات البلدية، وأكثر من 8 ملايين في الانتخابات الولائية من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ23 مليون و717 ألفا و479.

ورجح شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية خلال هذا الأسبوع.

الانتخابات المحلية الجزائر الانتخابات البلدية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس الأحد.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة والقاهرة تسجل 30

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا