35% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت، بلغت 35 %.

وقال شرفي، في تصريح صحفي مساء السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية وصلت إلى 97ر35 %، بينما قدرت بـ39ر34 % في الانتخابات الولائية.

وأوضح شرفي، أن عدد المصوتين في الانتخابات تجاوز 8 ملايين و500 ألف في الانتخابات البلدية، وأكثر من 8 ملايين في الانتخابات الولائية من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ23 مليون و717 ألفا و479.

ورجح شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية خلال هذا الأسبوع.