35% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالجزائر
الجزائر - (د ب أ):
أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت، بلغت 35 %.
وقال شرفي، في تصريح صحفي مساء السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية وصلت إلى 97ر35 %، بينما قدرت بـ39ر34 % في الانتخابات الولائية.
وأوضح شرفي، أن عدد المصوتين في الانتخابات تجاوز 8 ملايين و500 ألف في الانتخابات البلدية، وأكثر من 8 ملايين في الانتخابات الولائية من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ23 مليون و717 ألفا و479.
ورجح شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية خلال هذا الأسبوع.
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