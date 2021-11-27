العراق: إجلاء 418 مسافرا من مطار منيسك ببلاروسيا إلى إقليم كردستان

بغداد - منيسك - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إجلاء 418 مسافرا من مطار منيسك بدولة بيلاروسيا، إلى إقليم كردستان العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الخارجية اليوم السبت، أن "رحلة الإجلاء الاستثنائية للراغبين بالعودة طوعاً، تتجه الآن من مطار منيسك الى كردستان العراق وعلى متنها 418 مسافرا".

وأعلنت الخارجية العراقية - في وقت سابق اليوم - عن رحلة لإجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاروسية، موضحة أنه جرى منح حتى الآن 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين، وأن الخارجية نسقت مساء اليوم، لرحلة استثنائيّة خامسة لإجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430.