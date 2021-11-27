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متحور كورونا الجديد.. تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول أفريقية

10:59 ص السبت 27 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول أفريقية

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت تايلاند، السبت، أنها ستمنع دخول القادمين من 8 دول أفريقية، صنفتها بأنها "عالية الخطورة" بسبب تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية في مؤتمر صحفي، إنه "اعتباراً من ديسمبر سيُحظر دخول القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي"، بحسب وكالة "رويترز".

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