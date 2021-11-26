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المغرب يمنع المسافرين من 7 دول أفريقية من دخول أراضيه تحسبا للمتحور الجديد

10:02 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
المغرب يمنع المسافرين من 7 دول أفريقية من دخول أراضيه تحسبا للمتحور الجديد

الخطوط الملكية المغربية

الرباط - (د ب أ):

قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة حظر الولوج إلى التراب الوطني على مواطني جنوب أفريقيا وعدد من البلدان الأخرى في جنوب القارة، وكذا على المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن القرار جاء على "إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بجنوب أفريقيا".

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الأمر يتعلق ، فضلا عن جنوب أفريقيا ، بكل من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.

"ويأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان".

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