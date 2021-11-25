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5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

12:14 م الخميس 25 نوفمبر 2021
5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

شرطيون ومواطنون في موقع انفجار سيارة مفخخة في مقدي

مقديشو- (أ ف ب):

قتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرين على الأقلّ بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في مقديشو الخميس، حسبما أعلن مسؤول أمني.

وقال محمد عبدالله لوكالة فرانس برس "وقع انفجار سيارة مفخخة ... تأكّد مقتل خمسة أشخاص وجرح 15 آخرين" مضيفا أن بين المصابين 11 طالبًا.

وأضاف "لا نعلم هدف الهجوم" لكن "كانت سيارة مرافقة أمنية خاصة تمرّ بالمنطقة".

ونشر مدير خدمة الإسعاف "آمين" في مقديشو عبد القادر عبد الرحمن صورًا من مشهد الركام على تويتر، واصفًا التفجير بـ"المأساة".

ولم تتبنّ اي جهة الهجوم على الفور، غير أن حركة الشباب الإسلامية تبنّت تفجيرات أخرى مماثلة في مقديشو ومنها تفجير السبت أسفر عن قتل صحافي صومالي معروف.

وكان مدير راديو مقديشو محمود جوليد معروف بانتقاده لجماعة الشباب الجهادية.

رغم طردها من مقديشو عام 2011، تواصل حركة الشباب شنّ هجمات في العاصمة في إطار تمرد بدأ عام 2007 للإطاحة بالحكومة الفدرالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.

هذا المحتوى من

AFP
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