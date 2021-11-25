وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 100 ألف شخص

برلين - (د ب أ):

تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ 100 ألف شخص، وسط استمرار في ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن 100 ألف و119 شخصا لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس منذ مطلع العام الماضي في ألمانيا.

وكان المعهد أعلن أمس الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال 24 ساعة بلغ 66884 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.