تركيا: سنتبرع بـ 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة

أنقرة - (د ب أ):

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده ستتبرع بـ 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة عبر برنامج "كوفاكس" الذي يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير، الأربعاء، عقب اتصال هاتفي مع هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وردا على تغريدة كلوج الذي أشاد فيها بجهود تركيا ومساهمتها في دعم الدول الأوروبية التي تعاني أنظمتها الصحية من الضائقة خلال الشتاء القاسي، قال قوجة: "أشكركم على لفت الانتباه إلى مساهمة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في التضامن الدولي منذ بداية الجائحة".

وأضاف: "أود مشاركتكم الأخبار السارة بأننا سنقدم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة عبر برنامج كوفاكس".

وكتب كلوج في تغريدته: "لا يمكننا هزيمة الوباء إلا بالتضامن. منذ بداية الجائحة أرسلت تركيا مواد طبية لـ160 دولة و29 منظمة دولية، وتبرعت بأكثر من مليوني جرعة من اللقاح لـ11 دولة".

وتابع: "تركيا أظهرت مثالا مهما للتضامن العالمي. شكرا للدكتور قوجة وشكرا لتركيا".

يشار أن برنامج "كوفاكس" يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.​