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مندوب اليمن بالأمم المتحدة يبحث مع الأعضاء الجدد في مجلس الأمن تعزيز العلاقات

12:36 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
مندوب اليمن بالأمم المتحدة يبحث مع الأعضاء الجدد في مجلس الأمن تعزيز العلاقات

السفير عبدالله السعدي

اليمن - (أ ش أ)

بحث المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، خلال لقاءاته كل على حدة، مع المندوبين الدائمين لكل من البرازيل، والجابون وغانا، الأعضاء الجدد في مجلس الأمن اعتباراً من يناير 2022، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها.

وأكد السعدي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الأربعاء، على الدور المهم للأعضاء الجدد في المجلس والتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال رفع مستوى الضغط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني للانصياع لجهود السلام والتخلي عن الخيار العسكري، مشيرا إلى التزام الحكومة اليمنية بالحل السلمي لإنهاء الأزمة من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً ودوليا.

من جانبهم، عبر مندوبون الدائمون للبرازيل والجابون وغانا، عن دعم بلدانهم الكامل للحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد الحوثي في مأرب والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدين استعدادهم للعمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن لترجمة التزام المجلس بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضية.

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Asha
السفير عبدالله السعدي مندوب اليمن بالأمم المتحدة مجلس الأمن

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