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ماكرون يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

10:40 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
ماكرون يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

إيمانويل ماكرون

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بقضايا الهجرة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومجددا وقعت حوادث تسلل على الحدود البولندية بحسب ما ذكرت السلطات المحلية هناك، إذ حاول اللاجؤون العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا اختراق الحدود بالقوة ليلاً.

وتتهم بولندا وأيضًا الاتحاد الأوروبي إلى جانبها، القوات البيلاروسية بتسهيل تدفق المهاجرين لأسباب سياسية.

إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة

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