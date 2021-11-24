ماكرون يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بقضايا الهجرة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومجددا وقعت حوادث تسلل على الحدود البولندية بحسب ما ذكرت السلطات المحلية هناك، إذ حاول اللاجؤون العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا اختراق الحدود بالقوة ليلاً.

وتتهم بولندا وأيضًا الاتحاد الأوروبي إلى جانبها، القوات البيلاروسية بتسهيل تدفق المهاجرين لأسباب سياسية.