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ألمانيا: اتفاق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة

07:09 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
ألمانيا: اتفاق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة

اتفاق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليب

برلين - (ا ف ب)

توصل الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، الأربعاء، إلى اتفاق لتشكيل حكومة، ما يفتح عهدا جديدا بعد 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل. وأبرمت الأطراف الثلاثة "عقدا" ائتلافيا بعنوان "التحلي بالجرأة من أجل مزيد من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، يعطي الأولوية لحماية البيئة ولا سيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول عام 2030 بدلا من عام 2038 سابقا.

بعد شهرين تقريبا من الانتخابات العامة، توصل الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، الأربعاء، إلى اتفاق لتشكيل حكومة، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالتالي، سيدخل الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز (63 عاما) المستشارية في تحالف غير مسبوق مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وسيفتح ذلك صفحة جديدة في البلاد بعد 16 عاما من حقبة أنجيلا ميركل، التي شهد حزبها (حزب المحافظين) كارثة تاريخية.

أبرمت الأطراف الثلاثة "عقدا" ائتلافيا بعنوان "التحلي بالجرأة من أجل مزيد من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، يعطي الأولوية لحماية البيئة ولا سيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول عام 2030 بدلا من عام 2038 سابقا.

ومن بين الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يريدها الفريق الجديد، العودة إلى التشدد في الميزانية اعتبارًا من عام 2023 وإضفاء الشرعية على مادة الحشيش.

وبموجب الاتفاق حصل حزب الخضر على وزارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى وزارة للمناخ والاقتصاد بينما سيحتفظ الحزب الليبرالي بالمالية.

هذا المحتوى من

AFP
الحكومة الألمانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب الخضر

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