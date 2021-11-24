غزة: أول زيارة لوفد الاتحاد الأوروبي منذ الحرب الأخيرة

غزة- (بي بي سي):

وصل صباح الأربعاء وفد كبير من الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع في مايو الماضي.

وقال أحد أعضاء الوفد لبي بي سي إن هدف الزيارة الاطلاع على الأوضاع والاقتصادية والاجتماعية في غزة.

وستستمر زيارة الوفد المكون من 20 دبلوماسيًا يومين، على أن تتابع عددا من المشاريع التي يشرف عليها الاتحاد.

وسيزور بعض المناطق والمؤسسات والمعابر، ويعقد لقاءات مختلفة مع ممثلي المجتمع المدني، ووزراء من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ومن المقرر أن يعقد الوفد في ختام زيارته مؤتمرا صحفيا من ميناء غزة ظهر يوم غد الخميس.

وتأتي الزيارة في وقت أعلنت فيه وزيرة الداخلية البريطانية عزمها إدراج حركة حماس على قائمة الإرهاب.