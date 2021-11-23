Masrawy logo white

"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية بسبب اختراق هواتفها

09:09 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية بسبب اختراق هواتفها

شركة أبل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

رفعت شركة "آبل" الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية تبيع برامج للوكالات الحكومية وسلطات إنفاذ القانون التي تسمح لها باختراق أجهزة آيفون iPhone وقراءة البيانات الموجودة عليها، بما في ذلك الرسائل والاتصالات الأخرى.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية أن بعض المنظمات الحقوقية كشفت في وقت سابق من هذا العام أجهزة iPhone حديثة تابعة لصحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان أصيبت ببرامج ضارة لمجموعة NSO الإٍسرائيلية.

وأكدت شركة "آبل" اليوم الثلاثاء أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، وأنها ستبلغ مستخدمي iPhone الذين ربما استهدفهم البرنامج الذي تسميه FORCEDENTRY.

هذا المحتوى من

Asha
شركة أبل اختراق أجهزة آيفون شركة إسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بالصور.. إعلاميون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء أسماء مصطفى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا