مصدر عسكري يمني: مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

عدن - أ ش أ

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الاثنين، بمقتل قيادي ميداني لميليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات المشتركة في منطقة مقبنة غرب تعز.

وقال المصدر العسكري - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن الفضائية) - إن"مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة".

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني قد أعلنت، أمس الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوبي وغرب محافظة مأرب.