الرئيس الفلسطيني: زيارتي إلى روسيا تتناول إحياء العملية السياسية

موسكو - (د ب أ):

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا، غدا، إحياء العملية السياسية.

وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه سيبحث مع بوتين "سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".

وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، ونحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".

وتابع أنه "سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".