Masrawy logo white

الرئيس الفلسطيني: زيارتي إلى روسيا تتناول إحياء العملية السياسية

12:19 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الرئيس الفلسطيني: زيارتي إلى روسيا تتناول إحياء العملية السياسية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

موسكو - (د ب أ):

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا، غدا، إحياء العملية السياسية.

وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه سيبحث مع بوتين "سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".

وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، ونحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".

وتابع أنه "سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

محمود عباس فلسطين الرئيس الفلسطيني موسكو روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا