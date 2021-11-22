الرئيس البلغاري المنتهية ولايته رومان يفوز في الانتخابات الرئاسية

بلغاريا - (أ ش أ)

فاز الرئيس البلغاري المنتهية ولايته رومان راديف الأحد في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بحصوله على ما بين 63 % من الأصوات، فيما حصل خصمه أناستاس جيردجيكوف المدعوم من الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف، على ما بين 33 % من الأصوات.

وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية أن المواطنين أعادوا انتخاب الرئيس المنتهية ولايته رومان راديف، وفقا لما أفرزته النتائج الأولية لجولة الاعادة.

ونال راديف (58 عاما) الطيار الحربي السابق والقائد السابق للقوات المسلحة المدعوم من أحزاب "تغييرية" عدة، ما بين 63 % من الأصوات، بحسب تقديرات لثلاثة مراكز إحصاء. في المقابل، حصل خصمه أناستاس جيردجيكوف (58 عاما) الذي ترشح بدعم من الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف، على ما بين 33%.