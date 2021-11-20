Masrawy logo white

فرض منع تجول في جوادلوب بعد احتجاجات ضد الشهادة الصحية

03:51 م السبت 20 نوفمبر 2021
فرض منع تجول في جوادلوب بعد احتجاجات ضد الشهادة الصحية

باريس- (أ ف ب):

فرضت مقاطعة جوادلوب الفرنسية يوم الجمعةإجراء فوريا بمنع التجول بين الساعة السادسة مساء والخامسة صباحًا، بعد احتجاجات واسعة وإغلاق طرقات وإحراق مبانٍ ومركبات وإغلاق مدارس رفضًا للشهادة الصحية.

وأوضح محافظ جوادلوب ألكسندر روشات أن الإجراء سيبقى نافذا حتى 23 نوفمبر "في ظل الحركات الاجتماعية المستمرة وأعمال التخريب في مقاطعة" ما وراء البحار الفرنسية ، بحسب مكتبه.

وقال في بيان إنه اتخذ القرار إدراكا منه "لحرق الممتلكات العامة وإقامة الحواجز على الطرق وإلقاء الحجارة على الشرطة"، مانعًا بيع الوقود في صفائح.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة إرسال مئتيْ عنصر شرطة ودرك "في الأيام المقبلة" لدعم قوات الأمن، بينما يتزايد العنف والحصار.

وأقيمت حواجز جديدة مساء الجمعة في باس تير في غوادلوب سرعان ما أزالتها الشرطة. وأعاد المتظاهرون نصبها.

وقالت فرق الإطفاء ومصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن 4 مبان في المدينة التي تضمّ منازل خشبية عديدة، اشتعلت فيها النيران ليلًا بعد أعمال نهب.

ودعت مجموعة من النقابات والمنظمات المدنية إلى الاحتجاجات قبل خمسة أيام ضد الشهادة الصحية وإلزامية تلقيح الطواقم الطبية.

وبعد ليلة من أعمال الشغب، بقيت المدارس مغلقة الجمعة وعادت الحركة إلى المنطقة ببطء بسبب كثرة الحواجز.

هذا المحتوى من

AFP
باريس الشهادة الصحية جوادلوب الفرنسية إغلاق الطرق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا