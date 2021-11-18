بريطانيا تعرب عن استعدادها لتعليق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية

لندن - (د ب ا):

صرح وزير بريطاني رفيع المستوى أن بلاده مستعدة كما هو نهجها دائما لتعليق أجزاء من البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، إذا رفض الاتحاد الأوروبي تلبية مطالب لندن ، على الرغم مما قد يقترحه مسؤولو التكتل.

وقال الوزير المختص بشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس اليوم الخميس في مقابلة بلندن: "لم نتراجع عن فكرة تفعيل المادة 16".

كان لويس يتحدث بعد أن أبلغت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للتكتل ، سفراء الاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة أمس الأربعاء بأنها تعتقد أن تهديد المملكة المتحدة بالتخلي عن أجزاء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية، قد يكون غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

ووفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء ، دفع مسؤولو المفوضية بالقول إن الموقف التفاوضي القوي للتكتل دفع لندن إلى تخفيف موقفها.