النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس 18 مُشتبهًا بهم في "تمويل حزب الله"

وكالات:

قررت النيابة العامة الكويتية، الخميس، حبس 18 مُشتبهًا بهم فيما يُعرف بقضية تبرعات "حزب الله" اللبناني، 21 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضهم على قاضي تجددي الحبس، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.

كانت السلطات الكويتية قررت ضم 8 متهمين آخرين إلى القضية الخاصة بـ"خلية حزب الله" اللبناني في البلاد.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في سبتمبر الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفليق القدس، بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.