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انتخاب مرشح الجزائر لتولي منصب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

12:00 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
انتخاب مرشح الجزائر لتولي منصب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

منتدى الدول المصدرة للغاز GECFر

الجزائر - (أ ش أ)

انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، اليوم الثلاثاء، مرشح الجزائر محمد هامل، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وذلك بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.
ووفقا لبيان وزارة الطاقة الجزائرية فقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

ويضم المنتدى (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو وفنزويلا، بالإضافة إلى (7) دول مراقبة وهي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.

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Asha
منتدى الدول المصدرة للغاز GECF الجزائر محمد هامل وزارة الطاقة الجزائرية

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