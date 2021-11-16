الرئيس التونسي: هناك من يسعون لاستغلال الأوضاع الراهنة للاستفادة منها سياسيًا

تونس - (أ ش أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن هناك من يسعون إلى استغلال الأوضاع الراهنة للاستفادة منها سياسيا بالرغم من أنه لم يفوا بالعهود التي قطعوها لما تداولوا على السلطة وهم يحاولون التحرك اليوم ليس من أجل التوصل إلى حلول بل بهدف بث التفرقة بين الجهات وتغذية الاحتقان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيد أكد، خلال لقائه مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ونشطاء من المجتمع المدني في مدينة "عقارب" بقصر قرطاج - أنه لا مجال للتفريق بين جهة وأخرى وأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.

وتناول اللقاء الوضع البيئي في مدينة "عقارب" والجهود المبذولة لإيجاد حلول للمخاطر التي تحف بالمواطنين في كل المناطق، كما تم التطرق إلى المشاريع التي أعدتها شركات تونسية وأجنبية في هذا الشأن والتي ستتولى وزارة البيئة دراستها وإيجاد التمويلات الضرورية لها لمعالجة النفايات حسب المقاييس الدولية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن ملف النفايات لا يهم مدينة "عقارب" فقط ولكن يشمل عدة مناطق أخرى، وأكد على أن الحلول لابد أن تنصهر في إطار برنامج وطني شامل.