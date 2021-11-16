روسيا: تمكنا من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن موسكو تمكنت من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من العقوبات الأمريكية المفروضة في إطار "قانون قيصر".

وقال لافرينتييف - وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية اليوم الثلاثاء: "تمكننا عمليًا من جعل كل المشاريع الإنسانية في سوريا غير مستهدفة بموجب قرار لوزارة الخزانة الأمريكية، بإجراءات ما يسمى بقانون قيصر.. إنها بداية جيدة".

وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 2004 سلسلة من العقوبات على سوريا وسلطات البلاد وكثفت استخدام هذه الآلية خاصة بعد اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.