Masrawy logo white

"تويتر" تلغي التحديث التلقائي لواجهة التغريدات لمستخدمي الويب

07:34 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
"تويتر" تلغي التحديث التلقائي لواجهة التغريدات لمستخدمي الويب

تويتر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت منصة التغريدات القصيرة (تويتر) عن تحديث جديد لمستخدمي الويب، يلغي التحديث التلقائي لواجهة التغريدات (feed) لمستخدمي الويب.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن المنصة قدمت التحديث الجديد للقضاء على مشكلة ضياع التغريدات أثناء قراءة المستخدمين لها بسبب التحديث التلقائي، موضحا أن المستخدمين يمكنهم الآن تحديث واجهة التغريدات من خلال الضغط على شريط عداد التغريدات الذي سيظهر أعلى الواجهة.

وأشار "ذا فيرج" إلى أنه من خلال التحديث الجديد، سيعمل إصدار الويب من "تويتر" بالطريقة نفسها التي يعمل بها التطبيق على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".

هذا المحتوى من

Asha
تويتر الولايات المتحدة التغريدات مستخدمي الويب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا