الدستوري الحر: يجب تفكيك "الأخطبوط الإخواني" في تونس

وكالات:

دعا الحزب الدستوري الحر التونسي، الثلاثاء، إلى تفكيك الأخطبوط الإخواني، وتجميد أرصدته المصرفية وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب. وحث على "القطع مع هيمنة حركة النهضة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

كما شدد على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد. وأكد في بيان "وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل".

وأعلن عن تنظيم تظاهرة احتجاجية السبت المقبل أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن "رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم".

والأحد، تجمع مئات من أنصار النهضة قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من 3 أشهر، احتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها في يوليو الماضي.

كان سعيّد أصدر في يوليو الماضي أمرًا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.