مقتل 32 شخصًا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو

واجادوجو - (د ب ا)

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا في هجوم إرهابي في دولة بوركينافاسو الواقعة بغرب أفريقيا.

ةقالت الحكومة اليوم الاثنين إن أربعة مدنيين و28 من قوات الدرك قتلوا في هجوم استهدف موقعا لقوات الدرك في إقليم سوم الشمالي أمس الأحد.

وقال متحدث عسكري إن العشرات من أفراد قوات الدرك في عداد المفقودين منذ وقوع الهجوم في قرية اناتا.

وقال وزير الأمن ماكسيم كوني إن سبعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في هجوم أخر في طريق ريفي في سوم قبل يومين.

وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، في منطقة الساحل، التي تمتد جنوب الصحاري من المحيط الاطلنطي إلى البحر الأحمر.

وتنشط الجماعات المسلحة هناك، وبعضها بايع تنظيم "داعش" أو القاعدة. وتجنبت بوركينافاسو الهجمات لفترة طويلة، ولكن أعدادها في زيادة منذ عام 2015.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 2ر1 مليون شخص نازحون داخل بلادهم. وتنشط الكثير من الميليشيات عبر الحدود في مالي ودول أخرى.