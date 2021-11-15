الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

الرياض - (أ ش أ):

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الفضائية، مساء اليوم الإثنين.

يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء، كما أعلن تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.