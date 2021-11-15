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‏‎وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب الشهر الجاري لتوقيع اتفاقيات أمنية

06:48 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
‏‎وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب الشهر الجاري لتوقيع اتفاقيات أمنية

بيني جانتس

وكالات:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، بصدد زيارة المغرب في 24 و25 نوفمبر لتوقيع اتفاقيات تعاون أمني بين البلدين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، منذ أيام، إطلاق خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وهو الأول من نوعه انطلاقا من المملكة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن "الخط سيفتتح ابتداء بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وأن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف".

وأوضحت أن "إطلاق هذا الخط يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم، ويهدف كذلك إلى تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وأول زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في أغسطس الماضي.

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي المغرب اتفاقيات أمنية

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