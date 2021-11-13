ابنة دوتيرتي تترشح لمنصب نائب الرئيس في الفلبين

وكالات:

قدمت ابنة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أوراق ترشحها لمنصب نائب الرئيس، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات السبت.

وأنهت سارة دوتيرتي كاربيو (43 عاما) بذلك تكهنات دامت شهورا بشأن خططها المتعلقة بالانتخابات التي تجرى في 2022.

وقالت كريستينا جارسيا فراسكو، المتحدثة باسم سارة دوتيرتي في بيان إن ابنة الرئيس ترشحت لخوض الانتخابات على المنصب كبديل بعد انسحاب المرشحة الأصلية لحزبها.

وكان قرار ابنة رئيس الفلبين خوض الانتخابات على هذا المنصب مفاجأة بعدما تصدرت استطلاعات الرأي طيلة العام الحالي كأفضل المرشحين للرئاسة.

ويحظر الدستور على الرئيس البالغ من العمر 76 عاما السعي للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات، وقال الشهر الماضي إنه سيعتزل السياسة.

وتجرى الانتخابات في الفلبين في مايو 2022 على منصبي الرئيس ونائبه وحكام الأقاليم ورؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين.