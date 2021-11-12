البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ 2022

(مصراوي)

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مصر قيادة وحكومة، بمناسبة اختيارها لاستضافة قمة المناخ وذلك على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في جلاسكو باسكتلندا.

وأكد العسومي، أن هذا الإنجاز يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً كما ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم أجمع.