Masrawy logo white

البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ 2022

11:55 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ 2022

عادل بن عبد الرحمن العسومي

(مصراوي)

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مصر قيادة وحكومة، بمناسبة اختيارها لاستضافة قمة المناخ وذلك على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في جلاسكو باسكتلندا.

وأكد العسومي، أن هذا الإنجاز يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً كما ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم أجمع.

عادل بن عبد الرحمن العسومي البرلمان العربي قمة المناخ جلاسكو باسكتلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا