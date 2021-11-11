احتجاجات في الخرطوم بعد إعلان تشكيل مجلس السيادة بالسودان

وكالات:

انطلقت احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أصدر الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى بالسودان برئاسته والفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس.

يأتي تشكيل المجلس بعد إعلان البرهان الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء، في إجراء أعربت قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة عن رفضه.

وشهد الشارع السوداني حالة من الاضطرابات في أعقاب تظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.