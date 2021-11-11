بلينكن: نأمل في نجاح الدبلوماسية في إيقاف الحرب بإثيوبيا

وكالات

اعرب وزير الخارجية الأمريكى انتوني بلنكين، عن آمله في نجاح الدبلوماسية في وقف الحرب الأهلية في إثيوبيا بعد تقدم كبير للمتمردين، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال بلينكن، الأربعاء: "أعتقد أن جميع الأطراف ترى مخاطر استمرار الصراع، ونأمل في ضوء العمل المهم الذي يشارك فيه الرئيس أوباسانجو والجهود التي تبذلها واشنطن والآخرون، في وقف الحرب الإثيوبية.

واعرب عن أمله في إجراء مفاوضات لوقف العنف ووالسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ويقود الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، مفاوضات مع أطراف الصراع في إثيوبيا لوقف الحرب.