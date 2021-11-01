البرهان يجتمع بسفير قطر ويبلغه تواصل جهود تشكيل الحكومة الجديدة

وكالات:

أكد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لسفير قطر لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، أن الترتيبات الجارية لإعلان الحكومة الجديدة تسير بصورة جيدة، وعبر عن حرص الجيش السوداني على نجاح المرحلة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، اليوم ونقلته وكالة سبوتنيك، إن "القائد العام للقوات المسلحة ثمن الدور المقدر الذي تضطلع به دولة قطر لدعم مسيرة السلام في السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية، وتحقيق التحول الديمقراطي"، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على حماية الثورة ومكتسباتها من خلال تصحيح المسار".

وأشار إلى أن "الترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة تسير بصورة طيبة".

من جانبه، قال السفير القطري إنه "نقل تحايا أمير قطر تميم بن حمد للقائد العام للقوات المسلحة"، لافتا إلى أن "بلاده تتابع باهتمام مجريات الأحداث في السودان".

وأكد "وقوف دولة قطر مع خيارات وتطلعات الشعب السوداني وإرادته".

وجدير بالذكر أن البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".