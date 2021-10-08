التحالف العربي يشن غارات استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في مأرب

صنعاء - (أ ش أ):

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات مأرب (شرق صنعاء).

وذكرت مصادر ميدانية يمنية، وفقًا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الجمعة، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات بشرية تابعة للميليشيات في جبهة العبدية، مضيفة أن المقاتلات استهدفت أيضًا مواقع وتعزيزات للميليشيات، في مديرية الجوبة والعبدية وحريب.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات عسكرية، لافتة إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت 38 غارة جوية، على مواقعها في مديريتي صرواح والجوبة.