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الخارجية الأردنية تدين قرارًا إسرائيليًا بشأن الأقصى

08:56 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الخارجية الأردنية تدين قرارًا إسرائيليًا بشأن الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء، قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين اليهود حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

‎وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية.

وأوضح أن القرار يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

‎وحذّرالمتحدث من نتائج الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره والتي تُمثل استفزازاً لجميع المسلمين، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته وباحاته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

هذا المحتوى من

صلاة اليهود المسجد الأقصى الأردن فلسطين القدس المحتلة

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