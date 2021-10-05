Masrawy logo white

البرلمان العربي يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

07:29 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
البرلمان العربي يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

إعصار شاهين

مصر - (أ ش أ)

أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى سلطنة عمان قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا في ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة وخلف عددا من القتلى والمصابين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد البرلمان العربي - في بيان له اليوم الثلاثاء - تضامنه مع السلطنة في هذه الظروف الحرجة، منوها بحكمة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تلك الأزمة والعبور بالسلطنة من هذه الفترة الدقيقة بأقل الخسائر.

وثمن البرلمان العربي التدابير الاحترازية التي اتخذها سلطان عمان للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتأثيراتها المختلفة حيث أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

هذا المحتوى من

Asha
إعصار شاهين سلطنة عمان البرلمان العربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا