الكونجرس يبدأ جلسة استماع بشأن انتهاكات "فيسبوك"

وكالات

بدأ الكونجرس الأمريكي مساء الثلاثاء، جلسة استماع بسأن انتهاكات فيسبوك لسياسيات الخصوصية وتعريض الأطفال للانتهاك.

وكانت فرانسيس هوجين، موظفة سابقة في فيسبوك، قدمت وثائق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن انتهاكات فيسبوك.

وناقشت هوجين خلال الإدلاء بشهادتها أمام المشرعين الأمريكيين، قرارها بالتحدث علنًا عن الأعمال الداخلية لعملاق التواصل الاجتماعي، قائلة إنها شعرت بالقلق مما اعتبرته سياسات الشركة التي تعطي الأولوية للربح على الصالح العام.

وكشف عن هوية هوجين باعتبارها "المخبر عن المخالفات فيسبوك" فى برنامج "60 Minutes" ليلة الاثنين.

بدوره أشاد السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الذي يرأس اللجنة الفرعية التجارية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن حماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمن البيانات، بهوجين لإبلاغها عن مخالفات فيسبوك.