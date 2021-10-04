البنتاجون: نبحث في إمكانية وجود تهديد وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت "العربية".
ومازال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا حتى الآن، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.
وانخفض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم، وخسرت الشركة نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.
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