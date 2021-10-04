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مصر تعرب عن تعازيها لسلطنة عمان في ضحايا إعصار "شاهين"

04:50 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لسلطنة عمان في ضحايا إعصار "شاهين"

الإعصار شاهين

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والمواساة إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذوي ضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب البلاد وخلف عددًا من القتلى والمُصابين، فضلاً عما نجم عنه من أضرار وتلفيات مادية جسيمة.

وعبرت مصر حكومة وشعبًا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب حكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة.

وأكدت قدرة السلطنة على تجاوز هذه المحنة تحت القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق.

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إعصار شاهين ضحايا إعصار شاهين سلطنة عمان مصر

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