رسام سويدي أساء للرسول.. فشلت محاولات اغتياله وقتله حادث سير

كتب- محمد صفوت:

توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الأحد إثر حادث سير خطير، بعد اشتعال النيران في سيارته إثر اصطدامها بشاحنة.

فتح المدعي العام في السويد تحقيقًا في الحادث الذي وقع اليوم، بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة في أحد طرق السويد، واشتعلت النيران فى السيارتين ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

عرف عن الفنان السويدي نشره صور ورسوم مسيئة للرسول، وتعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره الرسوم المسيئة، وكانت ثاني قضية تتعلق بالرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد في دول أوروبا الشمالية، بعد حادث الدنمارك في ٢٠٠٥.

وقال الرسام إنه تلقى تهديدات مصدرها الصومال مطلع ٢٠١٠ وقامت أجهزة الاستخبارات السويدية "سابو" بتحذيره من وجود خطر كبير باحتمال اغتياله.

وفي نفس العام اعتقلت السلطات الأيرلندية 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال السام السويدي لارس فيلكس الذي وضع تنظيم القاعدة مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لكل من يتمكن من قتله.

نفذت السلطات الأيرلندية سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال أربعة رجال وثلاث نساء، كانوا خاضعين للرقابة في إطار تحقيق دولي بشأن مخطط اغتياله.

وتمت المداهمات بالتعاون مع وكالات الأمن الأمريكية واستخبارات دول أوروبية عدة، وفقًا لشرطة أيرلندا.

في ٢٠١٤، قضت محكمة أمريكية بالسجن 10 أعوام على الأمريكية معروفة باسم "جهاد جين" بتهمة التآمر لاغتيال الرسام سويدي ومحاولة تجنيد مقاتلين عبر الإنترنت لارتكاب عمليات إرهابية في الخارج.

في فبراير ٢٠١٥، تعرض الرسام لمحاولة اغتيال ثانية، خلال تواجده في مقهى والمشاركة في ندوة بكوبنهاجن، وقتل منفذ الحادث أثناء مواجهات مع الشرطة وهو شاب يدعى عمر عبد الحميد الحسين كان يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من مواليد الدانمارك.​