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روسيا تدافع عن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060

09:18 م الأحد 31 أكتوبر 2021
روسيا تدافع عن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060

سيرجي لافروف

روما - (د ب أ)

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وليس قبل ذلك، أمام قمة مجموعة العشرين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في روما اليوم الأحد "لقد أعلنا أننا سوف نحقق حياد ثاني أكسيد الكربون في موعد لن يتجاوز 2060.. هذا هو التزامنا المدروس ونحن نتمسك به".

ولم يتم الاتفاق على الهدف المحدد في عام 2050 خلال قمة مجموعة العشرين، على الرغم من أن هذا التاريخ كان جزءا من مسودة بيانات سابقة.

وذكر لافروف "لم يثبت لنا أحد أو لأي شخص آخر أن تاريخ 2050 هو تاريخ يجب أن يوقع عليه الجميع".

وأضاف أن روسيا لا ترغب في أن تعمل بـ"طموحات فارغة ووعود فارغة".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي روسيا الحياد الكربوني

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