اليونان: نقل مهاجرين من سفينة تحمل علم تركيا إلى مركز استقبال بجزيرة

أثينا- (د ب أ):

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، الأحد، نقل 375 مهاجرا على متن سفينة شحن تحمل علم تركيا، إلى مركز لاستقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم، في جزيرة "كوس" اليونانية، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية .

ونزلت امرأة، كانت على متن السفينة، في جزيرة "كارباثوس" اليونانية، بجنوب شرق بحر "إيجه"، لتلقي الرعاية الطبية، وتم احتجاز ستة للاستجواب.

ويتم إيواء المهاجرين، حتى يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل المسؤولين واستكمال حجرهم الصحي.

لكن الوزارة شددت على أن هذا يعد حلا مؤقتا .

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي: "تثبت اليونان مرة أخرى أنها تحمي

أرواح البشر، في البحر، وتوفر الأمان لهم، بينما لا تبالي الدول الأخرى

بالتزاماتها".

وأضاف الوزير أنه أبلغ الإتحاد الأوروبي أن تركيا رفضت استقبال سفينة الشحن، مطالبا التكتل بضمان الالتزام باتفاقيةالهجرة مع تركيا.