سقوط أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا في انفجار قرب مطار عدن الدولي

صنعاء - (د ب أ)

سقط 12 قتيلاً على الأقل، وجرح نحو 20 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم السبت، في محيط مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن.

وقال مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن الانفجار أسفر عن سقوط 12 قتيلاً من الجنود والمدنيين بينهم نساء وأطفال، ونحو 20 جريحا، بعضهم إصابتهم خطرة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الضحايا لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.

فيما أكدت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالتزامن مع وصول رحلة للخطوط الجوية اليمنية.

ونشر صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو، تظهر السيارة التي انفجرت في الطريق المؤدي إلى بوابة المطار الخارجية في خور مكسر، وهي متفحمة بشكل كلي، إلى جانب احتراق سيارات كانت بالقرب منها، وبعض الضحايا.

وفي الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة، قالت مصادر محلية أخرى إنه ناتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود.

وطالبت السلطات المحلية في عدن في بيان لها، وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نشر خلفيات وملابسات التفجير.

وأكدت السلطات أن عربات الدفاع المدني تعاملت مع النيران الناجمة عن التفجير بعد حدوثه مباشرة، فيما تحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادثة لنقل المصابين للمراكز الصحية المجاورة.

وأشارت السلطات إلى أن إدارة مكتب الصحة بالعاصمة عدن، ستقوم لاحقاً بنشر الإحصائيات الحقيقية لحادث التفجير بعد التأكد من كامل الضحايا الواصلين إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

سبق وأن سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إثر تفجير سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة في مدينة عدن، في ظل انفلات أمني كبير تشهده المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً.