Masrawy logo white

الملك سلمان من "قمة العشرين": السعودية مستمرة بدورها لحل أزمات العالم

01:45 م السبت 30 أكتوبر 2021
الملك سلمان من "قمة العشرين": السعودية مستمرة بدورها لحل أزمات العالم

الملك سلمان بن عبدالعزيز

وكالات:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، في كلمته بقمة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وأضاف عبر الاتصال المرئي، أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا، وعززت أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تتراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 26" في جلاسكو.

سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين السعودية قمة العشرين

الخبر التالى:

أزمة قرداحي.. لبنان يطلب وساطة أمريكا لحل الخلاف الخليجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا