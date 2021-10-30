الملك سلمان من "قمة العشرين": السعودية مستمرة بدورها لحل أزمات العالم

وكالات:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، في كلمته بقمة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وأضاف عبر الاتصال المرئي، أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا، وعززت أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تتراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 26" في جلاسكو.