مستشارة ألمانيا تصل إلى روما للمشاركة في قمة العشرين

روما- (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى روما صباح السبت للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والمرجح أن تكون آخر قمة تشارك فيها ميركل في المجموعة.

وتضم المجموعة كبرى الاقتصادات الصناعية والصاعدة.

وغادرت ميركل طائرتها الحكومية في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) بعدما حطت في مطار روما-فيوميتشينو ، بحسب صور تلفزيونية. وعقب الساعة 11 صباحا بقليل، من المقرر أن يستقبلها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في مركز "لا نوفولا" للمؤتمرات.

ومن المقرر التقاط صورة جماعية لقادة الدول المشاركة في المؤتمر، حوالي الساعة الحادية عشر والنصف.

وبهدف إرسال إشارة بالاستمرارية للشركاء الدوليين، تعتزم ميركل الظهور في الاجتماعات الثنائية المقررة على هامش القمة مع خليفتها المحتمل ووزير المالية في حكومتها المنتهية ولايتها، أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وتقليديا، يشارك وزير المالية والمستشارة في اجتماعات مجموعة العشرين.

وستدور جلسة العمل الأولى، المقرر عقدها ظهرا، حول وضع الاقتصاد العالمي والصحة العالمية.

وبالإضافة إلى جائحة كورونا، تقع قضية مكافحة التغير المناخي في محور المشاورات التي ستستمر حتى غد الأحد.

ويأمل المجتمع الدولي وكذلك العديد من المنظمات، مثل الأمم المتحدة، ونشطاء حماية البيئة، في رؤية إشارة قوية من مجموعة العشرين قبل قمة المناخ العالمية "كوب 26" في جلاسكو غدا، رغم أن هذه الآمال تضاءلت في الأونة الأخيرة.