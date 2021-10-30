ناشط روسي ينتقد غياب بوتين عن مؤتمر "كوب 26"

موسكو- (د ب أ):

انتقد الفائز بجائزة "رايت ليفيلهوود" هذا العام، التي غالبا ما توصف بأنها"جائزة نوبل البديلة" غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 26)، الذي يبدأ غدا الأحد في استكتلندا.

وقال الناشط الروسي في مجال البيئة، فلاديمير سليفياك، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيرسل بوتين فريقا من المسؤولين الحكوميين، الذين سيتظاهرون بأن هذا نوع من السوق لبيع الغاز".

وذكر بوتين أن جائحة فيروس كورونا، هي السبب، الذي جعله يعتزم فقط الانضمام إلى المؤتمر، الذي يبدأ غدا الأحد، في جلاسجو، عبر رابط فيديو.

وستشارك مجموعة من زعماء العالم الآخرين، مثل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدءا من بعد غد الإثنين.

وقال سليفياك "بينما باقي العالم استثمر وأجرى أبحاث في مجال الطاقة المتجددة، واصلت روسيا استخراج الوقود الأحفوري وحرقه وتصديره".

ودعا روسيا، باعتبارها قوة عظمى في مجال الطاقة وواحدة من أكبر دول العالم، المسببة لغازات الاحتباس الحراري، لبذل المزيد من الجهود لحماية المناخ.

وذكر بوتين مؤخرا أن روسيا تهدف إلى تحييد الكربون، بحلول عام 2060، مما يعني أن تكون مسببة لغازات مضرة للمناخ، بقدر ما يمكن أن تعوضه الغابات وموارد طبيعية أخرى.

وقال سليفياك إن بوتين استخدم الطاقة "لتوسيع نفوذه في مختلف أنحاء العالم".

وعلى سبيل المثال، تزود روسيا أوروبا، بكميات ضخمة من الفحم والغاز سنويا.

وطالب الناشط الروسي أن يتخذ الزعماء في المؤتمر "خطوات جذرية" لخفض ارتفاع درجات الحرارة في مختلف دول العالم.