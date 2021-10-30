Masrawy logo white

ناشط روسي ينتقد غياب بوتين عن مؤتمر "كوب 26"

11:51 ص السبت 30 أكتوبر 2021
ناشط روسي ينتقد غياب بوتين عن مؤتمر "كوب 26"

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

انتقد الفائز بجائزة "رايت ليفيلهوود" هذا العام، التي غالبا ما توصف بأنها"جائزة نوبل البديلة" غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 26)، الذي يبدأ غدا الأحد في استكتلندا.

وقال الناشط الروسي في مجال البيئة، فلاديمير سليفياك، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيرسل بوتين فريقا من المسؤولين الحكوميين، الذين سيتظاهرون بأن هذا نوع من السوق لبيع الغاز".

وذكر بوتين أن جائحة فيروس كورونا، هي السبب، الذي جعله يعتزم فقط الانضمام إلى المؤتمر، الذي يبدأ غدا الأحد، في جلاسجو، عبر رابط فيديو.

وستشارك مجموعة من زعماء العالم الآخرين، مثل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدءا من بعد غد الإثنين.

وقال سليفياك "بينما باقي العالم استثمر وأجرى أبحاث في مجال الطاقة المتجددة، واصلت روسيا استخراج الوقود الأحفوري وحرقه وتصديره".

ودعا روسيا، باعتبارها قوة عظمى في مجال الطاقة وواحدة من أكبر دول العالم، المسببة لغازات الاحتباس الحراري، لبذل المزيد من الجهود لحماية المناخ.

وذكر بوتين مؤخرا أن روسيا تهدف إلى تحييد الكربون، بحلول عام 2060، مما يعني أن تكون مسببة لغازات مضرة للمناخ، بقدر ما يمكن أن تعوضه الغابات وموارد طبيعية أخرى.

وقال سليفياك إن بوتين استخدم الطاقة "لتوسيع نفوذه في مختلف أنحاء العالم".

وعلى سبيل المثال، تزود روسيا أوروبا، بكميات ضخمة من الفحم والغاز سنويا.

وطالب الناشط الروسي أن يتخذ الزعماء في المؤتمر "خطوات جذرية" لخفض ارتفاع درجات الحرارة في مختلف دول العالم.

بوتين مؤتمر كوب 26 جائزة رايت ليفيلهوود جائزة نوبل البديلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تطبق من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار المركزي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا