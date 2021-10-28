فرنسا تحتجز قارب صيد بريطاني وتهدد بحزمة من العقوبات

باريس- (بي بي سي):

احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية وفرضت غرامة على أخرى، وسط تصاعد الخلاف على حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت فرنسا إنها أوقفت القارب في المياه الفرنسية لعدم امتلاكه رخصة صيد. ونقل القارب، إلى ميناء "لوهافر" وسلم إلى السلطات الفرنسية هناك.

يأتي هذا وسط تصاعد الخلاف بين بريطانيا وفرنسا حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت فرنسا قد حذرت أمس من أنها تدرس منع دخول الزوارق البريطانية إلى الموانئ الفرنسية، وزيادة عمليات التفتيش على البضائع البريطانية التي تصل إلى فرنسا، ابتداء من الأسبوع المقبل إن لم تحل الخلافات.

كما أصدرت فرنسا أمس قائمة بالعقوبات التي قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من نوفمبر.

وعبرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها وقالت إنها سترد على أي إجراءات كهذه.

وتدهورت العلاقات بين لندن وباريس، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الصيد يمثل جزءا ضئيلا من اقتصاد البلدين، إلا أنه يحمل ثقلا سياسيا كبيرا.