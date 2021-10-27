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رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على تصريحات جورج قرداحي عن حرب اليمن

01:35 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على تصريحات جورج قرداحي عن حرب اليمن

نجيب ميقاتي

(بي بي سي)

رفض رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، كلام وزير الإعلام في حكومته، جورج قرداحي، وقال إنه لا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية اطلاقاً، وأكد ميقاتي على حرص الحكومة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإدانة أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف.

يأتي هذا التصريح بعد تعليقات أدلى بها قرداحي قبل أسابيع من توليه منصبه هذا العام، وأثارت ردود فعل كبيرة في البلاد بعد اتهامه السعودية بالاعتداء على الحوثيين في اليمن واعتبار ما يقوم به الحوثيون حركة مقاومة.

وعبر نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، وطالب لبنان بتوضيح موقفه منها.

ونشر قرداحي أمس مجموعة تغريدات على حسابه على تويتر قال فيها إن "مقطع الفيديو المتداول كان في مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة أونلاين، في برنامج برلمان الشباب، في 5 أغسطس الماضي"، أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية. وأضاف أنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات" وأنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

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نجيب ميقاتي جورج قرداحي حرب اليمن الحكومة اللبنانية

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