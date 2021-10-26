"موديرنا" تخطط لإرسال 110 ملايين جرعة لقاح إلى إفريقيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "مودرينا" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإرسال جرعات تصل إلى 110 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى إفريقيا.

وذكرت الشركة، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنها سترسل أول 15 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع إرسال 35 مليون جرعة خلال الربع الأول من عام 2022 وإرسال 60 مليون جرعة أخرى خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وأشارت "موديرنا" إلى أنه يتم يتم طرح الجرعات بأقل سعر متدرج لدى الشركة.

بدوره، قال سترايف ماسيوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بفيروس كورونا، إن هذا الإعلان يمثل انتصارًا للدول الإفريقية التي أعربت عن إحباطها بسبب احتفاظ الدول الغنية باللقاحات لنفسها وتأخير عمليات التسليم.

وأضاف ماسيوا أن بموجب عقد كامل مع "موديرنا" ستتمكن الدول الإفريقية من تطعيم 450 مليون شخص بحلول سبتمبر عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 5% من سكان إفريقيا حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا وهي أقل نسبة مقارنة بباقي القارات.