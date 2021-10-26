Masrawy logo white

"موديرنا" تخطط لإرسال 110 ملايين جرعة لقاح إلى إفريقيا

05:35 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
"موديرنا" تخطط لإرسال 110 ملايين جرعة لقاح إلى إفريقيا

لقاح موديرنا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "مودرينا" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإرسال جرعات تصل إلى 110 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى إفريقيا.

وذكرت الشركة، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنها سترسل أول 15 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع إرسال 35 مليون جرعة خلال الربع الأول من عام 2022 وإرسال 60 مليون جرعة أخرى خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وأشارت "موديرنا" إلى أنه يتم يتم طرح الجرعات بأقل سعر متدرج لدى الشركة.

بدوره، قال سترايف ماسيوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بفيروس كورونا، إن هذا الإعلان يمثل انتصارًا للدول الإفريقية التي أعربت عن إحباطها بسبب احتفاظ الدول الغنية باللقاحات لنفسها وتأخير عمليات التسليم.

وأضاف ماسيوا أن بموجب عقد كامل مع "موديرنا" ستتمكن الدول الإفريقية من تطعيم 450 مليون شخص بحلول سبتمبر عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 5% من سكان إفريقيا حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا وهي أقل نسبة مقارنة بباقي القارات.

هذا المحتوى من

موديرنا لقاح موديرنا جرعات اللقاح افريقيا

الخبر التالى:

رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بوفد من اتحادي العمال ونقابات النقل البري قبل الإضراب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا