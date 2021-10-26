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البحرية الروسية تنقذ سفينة حاويات تعرضت لقرصنة بخليج غينيا

05:14 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
البحرية الروسية تنقذ سفينة حاويات تعرضت لقرصنة بخليج غينيا

البحرية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلن قائد تشكيل سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي الروسي العقيد بحري ستانيسلاف فاريك، أن تشكيل السفن أنقذ سفينة حاويات بنمية في خليج غينيا، تعرضت لعملية قرصنة وعلى متنها 22 بحارا أوكرانيا وروسيا ورومانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن العقيد فاريك قوله إنه قبل إنزال قوة اقتحام على الحاوية البنمية تم الاتصال بشركة الشحن التي أكدت أن طاقم الحاوية يتواجد في مكان آمن، مضيفا "تحققنا من الوضع، وأن السفينة بها 22 شخصا، واحد روسي وآخر روماني و20 أوكرانيا. كلهم أحياء وبصحة جيدة".

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البحرية الروسية انقاذ سفينة حاويات القرصنة خليج غينيا

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