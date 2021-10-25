العراق: إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة إثر سقوط قذيفة شمال شرقي ديالى
بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بسقوط قذيفة شمال شرقي ديالى.
وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن : "قذيفة هاون سقطت قرب محكمة ناحية ابي صيدا التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".
وأضاف المصدر أن "الحادث أدى الى إصابة 3 منتسبين بجروح متفاوتة".
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