Masrawy logo white

العراق: إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة إثر سقوط قذيفة شمال شرقي ديالى

07:58 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
العراق: إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة إثر سقوط قذيفة شمال شرقي ديالى

قذيفة هاون

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بسقوط قذيفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن : "قذيفة هاون سقطت قرب محكمة ناحية ابي صيدا التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى الى إصابة 3 منتسبين بجروح متفاوتة".

هذا المحتوى من

قذيفة هاون بغداد العراق

الخبر التالى:

اتحاد المحامين العرب يعرب عن قلقة إزاء تطورات الأوضاع في السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا